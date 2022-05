Omtzigt sloeg verzoek af om staatssecretaris voor Toeslagenschandaal te worden

Pieter Omtzigt heeft eind 2019 geweigerd staatssecretaris van Financiën te worden. Hij was toen nog Kamerlid voor het CDA. Het kabinet wilde hem als opvolger van D66'er Menno Snel die moest aftreden vanwege het Toeslagenschandaal. Omtzigt vertelt dat als gast in de nieuwste aflevering van het televisieprogramma College Tour, dat komende zondag wordt uitgezonden.

De „top van de coalitie”, onduidelijk blijft wie precies, heeft volgens het inmiddels onafhankelijke Kamerlid „echt lang” geprobeerd om hem aan te stellen als staatssecretaris van Financiën. „Zo van: Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen.” Omtzigt, die de Toeslagenaffaire mede op de kaart zette en zich in het dossier vastbeet, heeft het aanbod naar eigen zeggen direct afgewezen. „Ik zei: ik heb tot nu toe nul informatie en medewerking gehad. Dit lijkt mij niet verstandig en ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit op te lossen.”

Met de benoeming zou het kabinet meteen ook een van de felste criticasters van het beleid neutraliseren. Al eerder is duidelijk geworden dat de regering op andere manieren trachtte Omtzigt, die zich als een pitbull in het dossier heeft vastgebeten, te temmen. Zo bleek uit vrijgegeven notulen van de ministerraad van juli 2019 dat CDA'er Hoekstra als minister van Financiën samen met toen nog CDA-leider Hugo de Jonge had getracht Omtzigt "te sensibiliseren".

In maart 2021, na de Tweede Kamerverkiezingen, werd uit per toeval gefotografeerde aantekeningen duidelijk dat tijdens de onderhandelingen over een nieuwe coalitie met toenmalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), in het geheim gesproken was over „positie Omtzigt, functie elders”. Kort daarna verliet Omtzigt het CDA om als zelfstandig Kamerlid verder te gaan. De politicus zorgde er samen met collega-Kamerleden Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk) voor dat het Toeslagenschandaal aan het licht kwam.