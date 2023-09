Omtzigt reageert koeltjes op flirt Wilders, wil geen stop op fossiele subsidies en heeft bedenkingen bij verhogen minimumloon Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 696 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt, de politicus die door veel kiezers wordt gezien als de verlosser waar ze al zo lang op wachten, reageerde in Buitenhof koeltjes op de bede van Wilders om hem toe te laten tot een coalitie. De PVV-leider, die in de peilingen wegzakt, smeekt 'Pieter Omzigt, alsjeblieft, sluit mij niet uit'.

Aan tafel bij Buitenhof reageert de conservatief Omtzigt, die in stemgedrag het dichtst bij de SGP staat, zichtbaar ongemakkelijk op de politieke hofmakerij. "Zijn standpunten raken aan de rechtsstaat en daar heb ik grote moeite mee. Ik wil regeren met partijen die die rechtsstaat heel laten." Omtzigt laat zich niet verleiden tot de uitspraak dat hij Wilders uitsluit, wellicht om te voorkomen dat de PVV-leider zijn bekende huilie-huilie kan afsteken.

Voor wie een radicaal rechtse regering vreest met partijen als VVD, BBB, PVV en NSC is er echter geen reden tot gerustheid. Omtzigt verklaart wel bereid te zijn tot minderheidsregeringen. Het eerste kabinet van Rutte was een minderheidsregering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV die officieel geen deel uitmaakte van de coalitie. Omtzigt lijkt die weg open te houden.

Interviewer Pieter Hagens wil ook weten hoe de politicus, die delen van zijn politieke programma nog tot eind oktober geheim houdt, kijkt naar de eis van Extinction Rebellion om te stoppen met fossiele subsidies. Omtzigt haalt in zijn antwoord een opvallende manoeuvre uit. Hij stelt eerst dat de subsidies - 'belastingkortingen' - niet zomaar gestopt kunnen worden en vindt dat zo'n stap in Europees verband moet worden besloten, een bekende vooruitschuiftruc van Haagse politici. Dan merkt hij op dat alle subsidies voor groene energie voornamelijk naar grote bedrijven en de bovenlaag gaan. Hij stelt voor die subsidies naar lagere inkomens te laten gaan. De fossiele subsidies blijven in zijn antwoord zo buiten schot. Omtzigt gebruikt daarbij het VVD-argument dat bedrijven naar het buitenland gaan als de overheid hen zou dwingen zich maatschappelijk verantwoordelijk te gedragen.

Het gaat ook nog over bestaanszekerheid. Volgens hem gaat het er om dat burgers die normaal hun dingen doen zich geen zorgen hoeven maken. Dat is iets anders dan het bestaansminimum, vindt hij. Zo strekt de bestaanszekerheid zich ook uit tot de woningnood en treft daar mensen die een goed inkomen hebben.

Hij pleit ervoor het minimumloon niet fors te verhogen. "Het is in Nederland al 250 euro hoger dan in Frankrijk en het dubbele van wat het in Spanje is." Hij wil anders dan GroenLinks-PvdA en ChristenUnie niet zeggen wat hij precies voorstaat. "Het zal een stukje stijgen." Hij probeert daarop de discussie over het minimumloon naar andere onderwerpen te verleggen.