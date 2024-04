'Omtzigt ligt er niet wakker van dat hij met zijn ideologieën mensen achterstelt'

Ach, wat vonden het het massaal zielig voor Pieter Omtzigt dat hem in aanloop naar het kabinet-Rutte 3 een 'functie elders' in het vooruitzicht was gesteld. Dat zegt Yora Rienstra in haar column in De Nieuws BV. Was Omtzigt immers niet de man die samen met Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (DENK) zo hard gestreden had voor de rechten van de slachtoffers van het toeslagenschandaal? Inmiddels zijn we een paar jaar verder en heeft Pieter Omtzigt zich ontpopt tot iemand die rücksichtlos politiek bedrijft over de ruggen van 'mensen die nog verder wegzakken in depressies omdat ze niet geaccepteerd worden en gediscrimineerd'.