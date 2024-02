Omtzigt koos uiteindelijk eieren voor zijn geld Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 775 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Door NSC is er nu wel voor alle partijen openheid gekomen over de financiële tegenvallers waar elke nieuwe regering rekening mee moet houden.

De kritiek op Pieter Omtzigt over het afhaken van NSC in het informatieproces met de PVV, BBB en de VVD, is begrijpelijk. Zeker als het gaat over de wijze en het tijdstip van het stappen uit de onderhandelingen bij informateur Plassterk.

Gelet op zijn uitlatingen in de media over het afbreken van de onderhandelingen werd duidelijk dat Omtzigt het gevoel had bij Plasterk op eieren te moeten lopen. Niet echt een sfeer om goed en professioneel te kunnen onderhandelen en te trachten om als politieke leiders, met totaal verschillende partijprogramma’s, onderling over schaduwen heen te kunnen stappen.

Door NSC is er nu wel voor alle partijen openheid gekomen over de financiële tegenvallers waar elke nieuwe regering rekening mee moet houden. Vooral zijn waarschuwing dat als Nederland te gemakkelijk over de EU begrotingsnorm van 3% tekort heen zou gaan, Nederland alsdan onder strikt toezicht zal worden geplaatst vanuit de EU. Dan kan er helemaal niets extra’s meer worden uitgegeven door de overheid.

Veel verkiezingsbeloftes zullen dus nooit ingelost kunnen worden zonder de huidige financiële situatie van de overheid geweld aan te doen.

Daarom gaat Omtzigts voorkeur uit naar het gedogen van een minderheidskabinet van partijen met bewindspersonen uit de politiek en van buiten de politiek. Vakinhoudelijke superdeskundigen naast ervaren politici die als team gezamenlijk Nederland uit het slop kunnen halen. Met steeds wisselende meerderheden voor kabinetsvoorstellen en een grote invloed van het parlement.

De Tweede Kamer zou er verstandig aan doen om deze optie een goede kans van slagen te geven. Of die variant direct moet worden onderzocht is nog de vraag. In theorie zijn er ook nog andere opties denkbaar en wellicht mogelijk.