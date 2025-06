Omtzigt keert mogelijk als lijstduwer met voorkeurstemmen terug in de Kamer

Sandrine Thelosen, een goed ingevoerde parlementair journalist die deze week duider Peter Kee vervangt, bespreekt samen met Francisco van Jole de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Zoals de in de kiem gesmoorde leiderschapsstrijd bij NSC. Eddy van Hijum wordt daar de lijsttrekker van. Thelosen wijst er op dat het in strijd is met wat Omtzigt altijd verkondigde. "Hij is minister van verschillende departementen en ook nog eens vicepremier terwijl Omtzigt altijd verkondigde dat de politiek leider in de Kamer moet blijven." Van Jole schetst een scenario waarbij Omtzigt als lijstduwer op de lijst komt en vervolgens toch met voorkeursstemmen in de Kamer komt. "Sint Pieter is toch de rots waar de partij op is gebouw. Misschien halen ze 1 of 2 zetels, dat is precies wat Omtzigt altijd wilde. Dan kan hij weer lekker bij de interruptiemicrofoon gaan staan en alle documenten opeisen."