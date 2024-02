Omtzigt is verbaasd dat Yeşilgöz niet met GroenLinks-PvdA wil praten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 839 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt is verbaasd dat Dilan Yeşilgöz niet wil praten over een coalitie met GroenLinks-PvdA. Hij noemde de opstelling van de VVD-tussenpaus tijdens een ledenbijeenkomst in Zwolle “gezien de geschiedenis wat vreemd”, meldt De Telegraaf. Niet alleen heeft de VVD in het verleden enkele malen met de PvdA in een kabinet gezeten, Yeşilgöz is ook politiek actief geweest voor de twee linkse partijen.

De NSC-leider oordeelde vrijdagavond hard over de verkenningsgesprekken onder leiding van Ronald Plasterk. Er was veel te lang doorgepraat, erkende hij. Nadat NSC al op 10 januari te kennen had gegeven niet in een kabinet met PVV en BBB te willen stappen, werd er op geen enkel onderwerp overeenstemming bereikt.

De anti-rechtsstatelijke plannen van de PVV lagen Omtzigt zwaar op de maag, vertelde hij nog eens tijdens de ledenbijeenkomst. De NSC-leider heeft duidelijk meer vertrouwen in informateur Kim Putters dan in Plasterk. “Hij schreef al in 2016 over een Nieuw Sociaal Contract. Hij voelt en kent de problemen.”

De achterban van NSC is verdeeld over regeren met de PVV, zei NSC-voorzitter Bert van Boggelen. Er kwamen 2000 mails binnen, meldt de NOS. “De helft vond het goed dat NSC de formatie met PVV, VVD en BBB vroegtijdig heeft afgebroken. "De andere helft zei: 'ach wat zonde, doe niet zo moeilijk'", vertelde de voorzitter.”