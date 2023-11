'Omtzigt heeft een grote bek over democratie maar ondermijnt die tegelijkertijd' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 222 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de verkiezingscampagnes. Van Jole vindt dat er nog niet veel gebeurt. "Echte klappen worden niet uitgedeeld." Hij noemt als voorbeeld Pieter Omtzigt die maar niet wil zeggen of hij premier wordt. "Hij heeft een grote bek over democratie maar ondermijnt die tussen. Natuurlijk staat in de letter van de wet dat we geen premier kiezen maar in de geest van de wet is dat natuurlijk wel het geval. Het is belachelijk dat hij niet wil zeggen wie hij premier wil maken. Straks komt-ie na de verkiezingen met een type als Pier Eringa'. Ook vindt Van Jole het raar dat niemand hem aanvalt op het plan voor een constitutioneel hof. "Weet je waar ze een constitutioneel hof hebben? In de Verenigde Staten. Dat heeft vrouwen het recht op abortus afgepakt. En raadt eens hoe Omtzigt stemt als het gaat om het recht op abortus."

Kee is het er mee eens dat Omtzigt zich maar blijft verschuilen. "Soms gaat dat mis. Bij Tubantia versprak hij zich en verteld dat hij een coalitie over rechts wilde. Dat ging hij daarna proberen te corrigeren maar ik denk dat het wel gewoon echt zijn voorkeur is. Hij wil alleen de deuren naar alle kanten openhouden. Dat is de oude CDA-strategie."

Daarna gaat het over Frans Timmermans. Van Jole is niet enthousiast. "Ik mis de energie. Ik mis Jesse Klaver." Kee zegt dat Timmermans het probleem heeft dat er ter linkerzijde niet veel meer te winnen valt en hij dus naar het midden moet maar daardoor links teleurstelt.

Van Jole zegt dat Omtzigt de nieuwe voorkeur is van de ontevreden kiezer. "We weten hoe dat gaat. Eerst was het Baudet, daar bleef niks van over. Een half jaar geleden was het BBB, daar is nu niks van over en zo gaat het straks ook met Omtzigt. Over een half jaar wil niemand meer wat met hem te maken hebben."

De vraag is of er de komende dagen plots een vierde partij opkomt die de boel opschudt, meent Van Jole.