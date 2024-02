Omtzigt gaat twijfels over deelname aan ultrarechts kabinet bespreken met leden

11 feb. 2024 - 12:47

Een politieke partij heeft drie dimensies. 1. De partijtop. 2. De leden van de partij. 3. De kiezers die op de partij hebben gestemd. De SP heeft daar op een bepaalde manier last van. Weliswaar is er voldoende verbinding tussen de partijleiding (1) en de kiezers (3), maar de leden (2) zijn gemiddeld een stuk linkser, vooral op het gebied van immigratie en veiligheid op straat. NSC lijkt wat dat betreft een beetje op de SP. De partijtop kronkelt duidelijk over samenwerking met de PVV, de leden lijken in meerderheid tegen, de kiezers lijken daarentegen in meerderheid voor. Ik heb NSC gestemd en wat wij betreft gaan ze nog even door met onderhandelen, totdat er duidelijkheid is dat er geen samenwerking mogelijk kan zijn. En dan kan er naar een middenkabinet worden gekeken. Onder bepaalde voorwaarden ben ik wel voor die laatste mogelijkheid, mits er wel wordt gekeken naar de onmiskenbare koers die de kiezer op 22 november is ingeslagen. Maar niet nu al de handdoek in de ring gooien.