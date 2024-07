Omtzigt en Wilders bestoken premier Schoof (ex-AIVD) met Kamervragen over bespioneren burgers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 475 keer bekeken • bewaren

Eerder deze week trok de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aan de bel. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) blijkt zich al vier jaar lang niet te houden aan de verplichting om burgers te informeren als zij in de gaten zijn gehouden. Als er goede redenen zijn om burgers daarover niet te informeren, dan hoeft de inlichtingendienst dat niet. Maar als er geen goede reden is, dan moet de dienst burgers na vijf jaar informeren over het gebruik van bijzondere bevoegdheden, zoals een internettap, het plaatsen van een microfoon of het onderscheppen van de post.

Pieter Omtzigt en Geert Wilders zijn ontstemd over de handelswijze van de MIVD en stellen daarom Kamervragen die onder meer gericht zijn aan premier Dick Schoof. Dat is pikant omdat Schoof tot eind 2018 de baas was van een andere geheime dienst, de AIVD. Ook kwam Schoof eerder dit jaar in opspraak, omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onder zijn leiding heimelijk burgers liet volgen via sociale media. Volgens deskundigen mocht dat waarschijnlijk niet.

Omtzigt en Wilders willen onder meer weten hoeveel politici, advocaten en journalisten sinds 2014 in de gaten gehouden zijn door de AIVD en MIVD. Ook vragen ze zich af of het notificatieproces bij de AIVD wel op orde is. “Zijn er behalve artikel 59 van WIV, andere artikelen van deze of andere wet, waaraan de MIVD en/of de AIVD zich structureel of regelmatig niet houdt? Zo ja, welke?”, vragen de leiders van NSC en PVV voorts.