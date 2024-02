Omtzigt en Plasterk gooien met modder, NSC-leider slaat uitnodiging verkenner af

7 feb. 2024 - 9:13

Tja… Omtzigt heeft de laatste maanden geen kranten gelezen waarschijnlijk. Iedere dag was er wel een bericht over de slechte staat van de toekomstige financiën in werkelijk alle nieuwsmedia. Ik vermoed zelf dat hij nog steeds niet over zijn burn-out heen is. Er staat een gigantische druk op hem en je mag je afvragen of hij wel de juiste man was voor het voeren van de onderhandelingen. Dat hij nu even een stap terug neemt is voor hemzelf verstandig. Voor de formatie en voor zijn peilingen is dit een drama. De verkiezingsuitslag was vrij duidelijk. Minstens 2/3 van het electoraat stemde rechts (dan tellen we voor het gemak Volt, Denk en D66 daar niet eens bij) en de achterbannen van de formerende partijen waren overduidelijk voor deze formatie. Hoe verder? Wilders heeft al gehint op nieuwe verkiezingen. Als hij niet te vroeg heeft gepiekt (dat is al vaker voorgekomen in dit land) dan pakt hij meer dan 50 zetels de volgende keer. Kiezers van NSC zullen dan ook wel massaal afhaken en ik vermoed dat vooral BBB en CDA daarvan gaan profiteren. Dat maakt het overigens niet eenvoudiger.