Omtzigt en NSC worden gekenmerkt door een reactionair levensgevoel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 424 keer bekeken • bewaren

Nu wordt ook duidelijk waarom Omtzigt ondanks een traantje zo nu en dan zich best op zijn gemak voelt aan tafel met Lientje en Geert.

Ze noemen het wel eens een hondenfluitje, een uitspraak of een politieke keuze die wijst op een extreemrechtse instelling. Dezer dagen lieten Pieter Omtzigt en zijn secondant Nicolien van Vroonhoven een schrille toon horen: zij willen dat de wijzigingsvoorstellen in de wet op de vermelding van het geslacht in de geboorteakte worden ingetrokken. Zo niet, dan dwingen zij dat via een motie af. Daarvoor bestaat een meerderheid in de Tweede Kamer: PVV, FvD, CDA, Ja21, SGP. ChristenUnie en BBB steunen Van Vroonhoven.

Zo voorkomen zij dat gegadigden voor een wettelijke verandering van hun geslacht bij hun aanvraag geen "deskundigenverklaring" van een psycholoog of zo meer hoeven te overleggen. Ook blijft de weg voor personen beneden de zestien jaar gesloten. Omtzigt wil zelfs een medische verklaring.

De sabotage slaagt. Zoveel is wel duidelijk.

De wetswijzigingen zien toe op het zelfbeschikkingsrecht van individuen en hoe zij geslachtelijk willen worden gedefinieerd. Omtzigt en Van Vroonhoven kiezen voor beperking daarvan. Dat is een belangrijk signaal voor wat zij in de toekomst zullen doen als de rechten van individuele burgers in het geding komen. Zij laten zich dan leiden door een soort reactionair levensgevoel. Dit blijkt ook uit de motivatie. Tegen het AD zei Van Vroonhoven: "We zijn absoluut niet tegen geslachtsverandering. Maar het moet ook niet te gemakkelijk zijn. Er zijn echt risico's voor de veiligheid van vrouwen. Zo zie je in Engeland bijvoorbeeld dat mannen zo ineens toegang krijgen tot vrouwengevangenissen. Dat moeten we niet willen".

Dit is een absurd argument. Nooit, maar dan ook nooit, zijn er bezwaren gehoord tegen het opsluiten van homoseksuele misdadigers met gevangenen van hetzelfde geslacht. Toch brengt dit dezelfde bezwaren met zich mee als het detineren van een persoon die door anderen als man wordt gedefinieerd maar door zichzelf niet in een vrouwengevangenis.

De manier van denken die aan dit alles ten grondslag ligt, wordt gekenmerkt door een gevoelsmatige huiver voor progressie en keuzen of levensstijlen van anderen die men niet deelt en begrijpt. Dan treedt het eigen vooroordeel in de plaats van het argument. Nu wordt ook duidelijk waarom Omtzigt ondanks een traantje zo nu en dan zich best op zijn gemak voelt aan tafel met Lientje en Geert. Met zijn drieën houden ze Dilan er wel onder mocht die per ongeluk een opmerking maken die als liberaal zou kunnen worden aangemerkt.

Het verzet tegen de wijzigingen in de wet op de geboorteaktes is om die reden politiek van grote betekenis: politici en een partij laten hun ware aard kennen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.