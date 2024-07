Omtzigt en kleinzerige Wilders krijgen het al direct met elkaar aan de stok: ‘Waar bemoei je je mee?’

Geert Wilders kan nog altijd niet tegen kritiek, zo bleek tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring van het ultrarechtse kabinet. Pieter Omtzigt wees er na een vraag van CDA-leider Henri Bontenbal op dat het onmogelijk is om lid te worden van de PVV. “Dat zou nog een keer geregeld moeten worden”, aldus Omtzigt.

Die opmerking was tegen het zere been van Geert Wilders, de leider van de dictatoriaal geleide partij. “Waar bemoei je je mee?”, beet Wilders Omtzigt toe. De NSC-leider liet zich niet van de wijs brengen en reageerde: “Waar ik me mee bemoei? Ik vind daar wat van.”