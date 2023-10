Omtzigt doet steeds het tegenovergestelde van wat hij de kiezers voorhoudt

25 okt. 2023 - 22:06

Ik hoorde en las dit "argument" ook al vier jaar geleden met Forum. Links was zuur en slechte verliezer. Hetzelfde argument hoorde je bij BBB in maart 2023. Je was zuur en een links verliezer als je wat kritisch over BBB was. Deze mensen waren niet zuur. Ze waren realisten. Vervang de naam van Omtzigt eens voor Timmermans. Ik had de reacties wel kunnen raden als PvdA/ Groenlinks nu pas met een programma waren gekomen. En als Timmermans vaag was geweest over zijn premierschap? Hij was in alle "rechtse" media gefileerd geweest. Geen idee wat links aan u is. Geen idee waar u open staat voor andere meningen. En geen idee wat u onder andere meningen verstaat. Timmermans gaat op 30 oktober met Omtzigt in debat. Omtzigt is best geliefd onder links. Als je op fout nep rechts stemt heb je het moeilijk bij links ja. Maar dat lijkt me meer dan logisch. Dat is het gevolg als je zo extreem stemt. Omtzigt werd wat kritisch ondervraagd gisteren. En meer niet. Wat er in vooral "rechtse media" met Timmermans gebeurt vind ik eerder inhoudsloos. Ik zie 0.0 argumentatie. Ook niet op deze site. Als er argumentatie is dan is het nutteloze frames. Omtzigt wordt eerder overhyped. Dat over positieve beeld over Omtzigt mag best bijgesteld worden en ik overweeg op hem te stemmen.