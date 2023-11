Omtzigt blijft naam nieuwe regeringsleider geheim houden

Volgens de peilingen wordt Nieuw Sociaal Contract de grootste partij. In Nederland is het, net als in andere democratieën, gebruikelijk dat de winnaar van de verkiezingen de regeringsleider levert. Omtzigt weet dat ook maar weigert de kiezers te vertellen wie hij daar voor op het oog heeft. Dat bleek opnieuw aan tafel bij Op1 waar hem de vraag werd voorgelegd. De oud-CDA'er zegt dat hij zelf de regering niet wil gaan leiden, hij wil fractievoorzitter blijven. "Tenzij er gekke dingen gebeuren." Wat die 'gekke dingen' mogelijk zijn maakt hij niet duidelijk.

Als hij vasthoudt aan zijn voornemen zal NSC een andere kandidaat als premier en mogelijk ook formateur naar voren moeten schuiven. Dat kan in theorie iemand zijn die niet op de lijst of zelfs niet in de politiek zit. In het verleden heeft een voorloper van Omtzigts partij, de KVP, dat wel eens gedaan. De katholieke partij stelde in 1959 Jan de Quay als premier aan, ondanks dat die niet als volksvertegenwoordiger gekozen was. Toenmalig KVP-lijsttrekker Romme, die tegelijkertijd hoofdredacteur van de katholieke De Volkskrant was, bleef aan als fractievoorzitter. De Quay was overigens een omstreden figuur omdat hij in de Tweede Wereldoorlog De Nederlandse Unie oprichtte, een partij die samenwerking met de nazi's propageerde.