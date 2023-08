Omtzigt bestormt de peilingen, slachting onder BBB, Volt, CDA en VVD

26 aug. 2023 - 14:33

WEderom peiling die laat zien dat de polarisatie op Rechts zelf zit en niet tussen Links / Rechts. Niet zo vreemd. We hebben al jaren rechtse kabinetten die er een janboel van hebben gemaakt. De rechtse kiezer is daar blijkbaar zo gefrustreerd over dat ze elke andere nieuwe rechtse partij, meteen tot favoriet bestempelen. Op links is het daarentegen rustig. De fusie van PVDA/GL verliep vloeiend. Timmermans als partijleider leidt tot amper rimpelingen in het water. Als de verhoudingen in deze peilingen zich uiteindelijk vertalen in een verkiezingsuitslag, dan is de kans op echt ander beleid wel degelijk aanwezig. PVDA/GL - NSC zijn verantwoordelijk genoeg en met Timmermans als ervaren onderhandelaar is er met Omtzigt prima uit te komen. is alleen de vraag welke partijen dan nog aansluiten. CU is goede optie samen met D66. Daarmee wordt extreem rechts [vvd incluis] in 1x keer buitenspel gezet en kan Nederland gaan werken aan een echt sociaal en duurzame samenleving.