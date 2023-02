OMT: coronagolven blijven onvoorspelbaar, overgebleven maatregelen kunnen weg Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

In veel opzichten is covid-19 inmiddels een infectie geworden zoals veel andere ziekten. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in zijn 146ste advies sinds het uitbreken van de pandemie. Omdat het sars2-virus nu endemisch is, kunnen de meeste overgebleven teststraten volgens de experts verdwijnen.

Ook kunnen de adviezen om een zelftest te doen bij klachten en om bij een positieve test in isolatie te gaan volgens het OMT worden losgelaten. In plaats daarvan adviseert het adviesorgaan “generieke adviezen voor personen met luchtwegklachten”. “Het is belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen.”

Voor de toekomst houdt het OMT de nodige slagen om de arm. “De voorspelbaarheid van covid-19-oplevingen, ook buiten het klassieke luchtwegseizoen in de winter, is nog beperkt.” Het OMT dringt er op aan om coronabesmettingen in kaart te blijven brengen op een wijze die vergelijkbaar is met de griepsurveillance. Op die manier moet worden voorkomen dat we worden overvallen door nieuwe varianten of door een afnemende immuniteit tegen het virus.

De experts willen niet uitsluiten dat er weer een ziekmakender variant van sars-cov-2 opduikt. “In deze fase van de pandemie” acht het OMT de kans daarop echter klein, “gezien de dominantie en grootschalige verspreiding van een breed scala aan omikron-(sub)varianten”.