Omstreden gif glyfosaat nog tien jaar toegestaan in Europa, 'laf' Nederland negeert wens Tweede Kamer

De Europese Commissie staat de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog eens tien jaar toe. Dit ondanks protest van actiegroepen en een grote groep burgers en wetenschappers. De commissie laat weten wel een aantal "nieuwe voorwaarden en beperkingen" in te stellen, zo laat zij weten.

De commissie kan haar plan doorzetten dankzij een patstelling tussen de EU-landen. De royale meerderheid die nodig is om het bestrijdingsmiddel te verbieden kwam er donderdag opnieuw niet. Evenmin als ruime steun voor verlenging van de vergunning met tien jaar, zoals de commissie had voorgesteld.

Het gebruik van het landbouwgif wordt wel verder ingeperkt, aldus de commissie. Zo mag het niet meer worden ingezet om gewassen te drogen voor de oogst. Ook moeten gebruikers maatregelen nemen om te voorkomen dat andere planten en dieren onbedoeld worden getroffen.

Nederland heeft zich donderdag opnieuw onthouden van stemming. Zo laat GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout weten, die zelf al jaren tegen de inzet van glyfosaat strijdt. Met dit volgens Eickhout 'laffe' stemgedrag, gaat de Nederlandse demissionaire regering voorbij aan de Tweede Kamer die wilde dat Nederland tegen zou stemmen. Eickhout laat in een bericht op sociale media weten:

"Ondanks alle druk van actiegroepen, burgers en een petitie die meer dan 120.000 keer is ondertekend, was er vandaag géén meerderheid onder de EU-landen om tegen een verlenging van glyfosaat te stemmen. Dankzij jullie druk onthielden veel EU-landen zich wel van stemmen, waardoor er ook geen meerderheid vóór glyfosaat was. Op die manier gaven zij lafjes de hete aardappel aan de Commissie, zodat de landen hun handen konden wassen in onschuld."

Over glyfosaat, beter bekend als bijvoorbeeld het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie zegt geen sluitend bewijs te zien en daarmee dus geen reden voor een verbod.