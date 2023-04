Omstreden Franse pensioenwet goedgekeurd door Grondwettelijke Raad, referendum afgewezen

De Conseil constitutionnel (Grondwettelijke Raad), het instituut dat toets of wetgeving voldoet aan de Franse Grondwet, heeft de omstreden pensioenwet van president Emmanuel Macron goedgekeurd. De raad, die bestaat uit negen rechters waarvan er drie benoemd worden door de president en de overige zes door de voorzitter van de Assemblee (Tweede Kamer) en senaat, oordeelt ook over referendumaanvragen en wees het verzoek daartoe af. De nieuwe wet is onder meer omstreden omdat die is ingevoerd zonder stemming in het parlement. De Franse Grondwet biedt die mogelijkheid bij hoge uitzondering. De regering greep die kans aan slecht een paar minuten voordat de stemming zou beginnen.