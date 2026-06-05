Omstreden Eurovisie Songfestival verliest tientallen miljoenen kijkers

Het Eurovisie Songfestival dat zogenaamd tot verbroedering moet leiden maar ondanks grote protesten Israël liet deelnemen, terwijl dat land genocide pleegt op de Palestijnse bevolking, is tientallen miljoenen kijkers kwijtgeraakt. Dat meldt Nu. Keken er in 2025 wereldwijd nog 166 miljoen mensen naar de uitzending, dit jaar waren dat er 131 miljoen, een daling van 21 procent. Eerder was al duidelijk dat Nederlanders massaal waren afgehaakt. Keken er in 2025 hier nog 2,3 miljoen mensen, dit jaar waren dat er slechts 541.000. Nederland deed niet mee aan het festival vanwege de deelname van Israël en omroep AVROTROS wilde het niet uitzenden waarop de NOS de uitzending overnam.