Omkijken met Omtzigt

27 feb. 2024 - 12:56

Hallo Linksom of rechtsom of uiteindelijk toch ertussenin en het zal uiteindelijk zeer waarschijnlijk premier Frans Timmermans worden, over een paar maanden, neem ik aan Premier Geert Wilders? Ik denk het niet hoor Een land proberen te leiden is niet luchtkastelen bouwen met sprookjes Zoiets is inderdaad het kenmerk en verdienmodel van extreemrechtse populisten zoals Geert Wilders Met zijn vele leugens heeft hij 37 zetels gehaald Zelfs een mevrouw (achteraf een PVV sympathisant) wordt ingehuurd door iemand om stemmen te trekken voor de PVV bij een zogenaamd SBS verkiezingsdebat Gekker moet het niet worden Maar Geert Wilders moet natuurlijk zijn hele toneelstuk nog een tijdje blijven uitvoeren voor zijn PVV kiezers Zijn eigen volk eerst propaganda komt inmiddels bijna mijn neus uit Wat een wanvertoning zeg Wie oh wie wil alsnog met Geert Wilders regeren? Het is toch kamikaze voor de politieke toekomst van politici van andere partijen om zaken te doen met een zeer onbetrouwbare provocateur zoals Geert Wilders Fijne dag