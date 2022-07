OMG! Russische priester hakt met kruisbeeld in op Oekraïense priester

Tijdens de begrafenis van een militair in Oekraïne is een Russische priester naar voren gestormd om een Oekraïense priester die de plechtigheid leidde aan te vallen. De Rus trachtte naar verluidt eerst de ketting met een kruis van de priester af te rukken en sloeg vervolgens met een kruisbeeld in op de collega-geestelijke. Het bizarre incident vond plaats in het midden van Oekraïne op 22 juli. De Rus zou losgegaan zijn nadat de Oekraïense geestelijke had opgemerkt dat de Russisch Orthodoxe kerk de Russische bezetters helpt. De leider van de Russisch Orthodoxe kerk in Moskou is een steunpilaar van Poetin en heeft de invasie zijn zegen gegeven.