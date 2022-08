Omdenkend ten onder

10 jan. 2022 - 17:25

De bij regelmaat over de top reacties op jou ironie, maar ook op andere meningen dan die van het geconstrueerde narratief, passen naadloos in de gecreëerde Tijdgeest. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dave Eggers, eerder schrijver van de dystopische roman `De Circel´, waar toen deze drie spreuken leidend werden in de transformatie die het Big Tech bedrijf `De Circel´ voor ogen had, - Geheimen zijn leugens- - Delen is meebeleven- - Privacy is diefstal- heeft nu "Het Alles" geschreven, een Wereldwijd Big Tech concern, welke is ontstaan uit "De Circel" en nu welk bedrijf dan ook opslokt. De titel van het boek is voluit, "Het Alles", of eindelijk orde op zaken, of de laatste dagen van de vrije wil, of de wereld gaat aan onbeperkte keuze ten onder. Het geschrevene is soms om je te bescheuren, ware het niet dat datgene wat beschreven wordt ondertussen wereldwijd wordt uitgespreid en al toegepast. Het behalen van veranderingen, (het uitwassen van (persoonlijke) impactstress) door het bedrijf, welke altijd leiden naar reductie en determinatie, gaat o.a. via het menselijke genot van afwijzing, en de macht om te kunnen vernietigen. Want om het logisch te maken, "subjectiviteit is gewoon objectiviteit in afwachting van data". Zo kunnen we vandaag de dag bijvoorbeeld vast stellen dat mensen in beginsel niet meer dood kunnen gaan aan ouderdom. Dat het gross van de mensen dit niet door heeft, dat de kleinste "onvolkomenheid", tot een uitsluiting van die onvolkomenheid leid via Tech, die data tot een leidende dogmatische waarheid brengt, een Waarheid zonder verhaal en zonder frictie, en uiteindelijk humaan gezien onleefbaar wordt, lijkt me een feit. Conformisme met gemakzucht via een autoriteit (algoritme) is tenslotte de easy way, en "comfortably numb" is zo gek nog niet, in een wereld van info bombardementen. Stukje Comfortably Numb tekst uit The Wall, Pink Floyd "Come on now I hear you're feeling down Well I can ease your pain Get you on your feet again Relax I'll need some information first Just the basic facts Can you show me where it hurts?" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De Italiaanse filosoof Agamben zag deze dystopie al filosofisch uitgewerkt aankomen, toen hij voor Hoogleraarschap na 9/11 naar New York moest weigerde hij dan ook om aan vergaande legitimatie procedures te voldoen, en ging niet. https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben Hier wat voorbeeldjes die momenteel gaande zijn. https://nos.nl/artikel/2369532-hoe-meer-stappen-hoe-lager-de-premie-gedragsbeloning-in-trek-bij-verzekeraars https://lc.nl/friesland/Afvalverbruik-Leeuwarders-via-app-te-checken-27378846.html https://www.tue.nl/nieuws-en-evenementen/nieuwsoverzicht/17-08-2021-in-vijf-weken-bouwt-virtue-zelfvoorzienend-huis-als-onderdeel-van-duurzame-levensstijl/ Kunstmatige inseminatie, te volgen via een app om elke ongerustheid, gebrek aan controle, en eventuele onvolkomenheid te kunnen registreren, het proces is geaudit en geprotocolleerd door de Norske Veritas. Chinese stated-owned media covers VeChain & DNV(Norske Veritas) & Renji Hospital project - MyBaby https://www.youtube.com/watch?v=SalaHnoJ1yA&t=1s Advies probeer u indien mogelijk, los te weken uit comfort en hedonisme, en begeef u in kleinschalige parallelle projecten, die (voorlopig) nog in staat zijn onder de radar te blijven, en waar u nog vrijheid en goed voedsel kan genieten. Want u bent hier -> https://image.gscdn.nl/image/9e2f37aafa_9_jan_gs_u_bent_hier.png?w=600&s=6157835954284897763e5d9e77dc4881 fijne avond.

