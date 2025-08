Omdat we niets doen wordt er over 8 dagen weer een vrouw vermoord

Lisa Loeb legt als Druktemaker bij De Nieuws BV uit dat femicide, de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn, geen onoplosbaar probleem is. In Spanje is een systeem opgetuigd, van speciale rechtbanken tot enkelbanden voor potentiële daders, waardoor het aantal moorden spectaculair is gedaald. Nederland neemt dat niet over. Hier wordt het geld uitgegeven aan de kostbare gevolgen in plaats van aan de goedkope preventie. Iedere acht dagen wordt er een vrouw vermoord omdat er amper iets wordt gedaan om dat te voorkomen.