‘Omdat ik niet meeloop in de extreemrechtse pas, kan het zomaar zo zijn dat ik mijn 14.000 volgers verlies’

Boze luisteraars wensten Druktemaker Yora Rienstra kanker toe, en dat kreeg ze. Inmiddels is ze schoon. “Nobody beats a woman met een mening”, concludeert ze in haar laatste column voor De Nieuws BV, dat na de jaarwisseling wordt vervangen door het zoveelste slaapverwekkende, rechtse programma.

“Ik vind zulke reacties vooral blootleggen hoe diep we zijn gezonken en blijf me verbazen over het feit dat je vaak ongestraft alles over iedereen kan uitstorten als bepaalde content je niet aanstaat en het zelfs mogelijk is om de hoofdpiet met de dood te bedreigen. Niet alleen hebben dit soort walgelijke reacties invloed op de maker – want ik ga ook soms uit angst voor bedreigingen bepaalde onderwerpen uit de weg – ook is er nog iets veel zorgwekkenders gaande.”