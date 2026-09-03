Omdat BBB het stikstofbeleid frustreerde, moeten meer dan 200 boeren mogelijk stoppen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1227 keer bekeken • Bewaren

Sinds de Raad van State in 2019 bepaalde dat de stikstofuitstoot in Nederland fors omlaag moet om de natuur te redden, hebben opeenvolgende rechtse kabinetten vrijwel niets gedaan om deze crisis op te lossen. Het bontst maakte het kabinet-Schoof het. Onder leiding van minister Femke Wiersma werd alles op alles gezet om de noodzakelijke maatregelen te traineren, te frustreren en uit te stellen.

De prijs voor dit wanbeleid wordt nu betaald door de boeren, voor wie BBB zegt op te komen. Er liggen inmiddels 217 verzoeken bij de verschillende provinciebesturen om de vergunningen van grote stikstofuitstoters in te trekken. Dat antwoordde de huidige minister van Landbouw, Jaimi van Essen (D66), deze week op Kamervragen van BBB’er Caroline van der Plas.

Als het kabinet er niet snel in slaagt om de stikstofuitstoot fors te reduceren, dan rest de provincies uiteindelijk niet veel anders dan het intrekken van de vergunningen. NRC schrijft:

“Minister Van Essen vindt het „heel ellendig” als boeren hun vergunning dreigen kwijt te raken, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. „Dit is juist wat we willen voorkomen” door „als de wiedeweerga” de stikstofmaatregelen „in wetgeving om te zetten”. Volgens hem was het overigens allemaal niet nodig geweest als het vórige kabinet – met BBB-bewindslieden op Landbouw – de stikstofproblemen effectief had aangepakt.”