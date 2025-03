Ombudsmannen kraken asielwetten Faber: 'Onbehoorlijk bestuur en in strijd met kinderrechten' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

De asielvoorstellen van PVV-minister Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat) zijn in strijd met kinderrechten en getuigen van onbehoorlijk bestuur. Dat stellen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vrijdag in een gezamenlijke brandbrief. "Nu het kabinet de adviezen van kundige mensen en organisaties in de wind slaat, voelen we de noodzaak om te waarschuwen voor de rampzalige gevolgen van deze wetten op onze samenleving", zeggen Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Dat meldt ANP.

Vrijdag stemde de ministerraad in met de krakkemikkige asielwetten van Faber na enkele 'verduidelijkingen' in de toelichting. De Raad van State raadde de minister eerder in een kritisch advies aan de wetsvoorstellen flink aan te passen. De PVV-bewindsvrouw zei toen meteen dat ze geen woord zou veranderen maar sloot niet uit dat ze iets zou wijzigen aan de toelichting. Faber heeft daarop de juridische toelichting bij de asielwetten aangepast, maar inhoudelijk inderdaad niets gewijzigd.

De ombudsmannen waarschuwen in de brandbrief nu voor de gevolgen voor de hele samenleving nu de twee voorstellen ongewijzigd blijven. Ze vrezen dat de behandelduur van asielaanvragen verder zal toenemen en daarmee de druk op medewerkers van de IND en het COA. Grote zorgen zijn er ook over de kinderen die naar Nederland zijn gekomen en de kinderen van wie de ouders hier al zijn. "Hun rechten zijn niets waard in deze nieuwe wetten. Hun ontwikkeling en toekomst worden in de kiem gesmoord", zegt Kalverboer.

Van Zutphen is kritisch op de manier waarop de overheid met "haar meest kwetsbare burgers en eigen medewerkers omgaat". "Zowel Groningen als de Toeslagenaffaire leren ons dat onbehoorlijk handelen van de overheid meer burgers raakt dan enkel de mensen die rechtstreeks getroffen worden. Laat de asielmaatregelen niet het volgende schoolvoorbeeld worden van onbehoorlijk bestuur."