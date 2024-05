Ombudsman trekt parallellen tussen toeslagenaffaire en nieuw asielbeleid

Hij vergelijkt “het strengste asielbeleid ooit” met “het strengste fraudebeleid ooit” dat tot de toeslagenaffaire leidde. Van Zutphen: “Ik had gehoopt op meer aandacht voor uitvoerbaarheid in dit akkoord. De patronen in de Toeslagenaffaire zijn hetzelfde, je kunt makkelijk parallellen trekken: niet luisteren, te snel van start gaan, te veel beloven, onduidelijkheid creëren. Ook hier gaat het over hardvochtigheid en hardheden, een zekere ontkenning van het individuele geval. En een zekere vooringenomenheid.”