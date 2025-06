Om zes uur gaat de wekker Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Zes uur zegt Google

Niet door de wekker heen slapen

Marvin Gaye.

Mother, mother…..what’s goin’ on???

Luid en duidelijk: opstaan!!!!!!!

Ik knijp mijn ogen stijf dicht.

Schraal, fel Licht… terwijl de duisternis op ons neerdaalt

Slapen. Slapen. Want wie kan dit nog aanzien?

De wereld is te hard.

Te guur. Te wreed

Die Man daarboven heeft ons verlaten.

Neen, niet mijn Man…..

Want Mijn Man, die zou dit niet goedvinden

Dat ze alles wat goed is vernietigen in Jezusnaam?

En al die Heilige Boeken waaruit ze citeren?

Dat zijn maar kladblaadjes…

Palimpsesten…



Ze praten over liefde.

Wat fo liefde?

Betaalde, transactionele liefde?

3 Politieke Prosties die over elkaar buitelen

In een demissionair kabinet, een missionair ministerie van Asiel?

Want ze moeten scoren over de ruggen van dat laaghangende fruit?

Ze houden alleen van zichzelf

Ook al komen ze na 29 oktober niet meer terug

Ook al praten ze over hardwerkende mensen

Boeren en stikstof

Ze doen het allemaal voor de rijke mensen met hun gesaneerde gebitten

En 500-ballen in de wallet voor een Zona-prik. Nederland

Mijn hoofd draait overuren

Alle ravage zien, die je niet meer kan on-zien

Uitgehongerde kinderen…baby’s nog

Met hun moeder op straat slapen. Gaza!

Die mensen die vragen wanneer hun familie weer thuiskomt.

Een premier die spelletjes speelt met zijn burgers,

Hun leed uitvent

Om de oorlog te brengen in het Midden-Oosten. Israël!

En dan die president die niet wil vertrekken.

Hij was voor mensenrechten. Een leugen.

De bloementuinnatie met alleen maar Afrikaantjes. Suriname

Les Miserable. Jean Valjean, ben ik zegt Trump.

Dat land dat langzaam zwicht voor tirannie

En despotisme. De Verenigde Staten van Amerika.

Een meneer die schrijft

Dat wij moeten kiezen voor personen en niet voor partijen

Wie gaat hem vertellen dat hij zijn strong man voorstel

Juist de deur opent voor De Dictatuur?

Dat elke oplossing,

Hoor je, Elke Oplossing!! gezocht moet worden

In politieke organisatie en mobilisatie. Burgerschap. Joop.nl

Het is zes uur, zegt Google..

Opstaan!!!! OPSTAAN!!!!!!

Slaap niet door de wekker heen…….

Brother…brother…brother

You’re punishing us with your brutality

What’s going on….what’ s going on?

