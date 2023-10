OM vervolgt vrachtwagenchauffeur die door blokkade klimaatactivisten heen wilde rijden

26 okt. 2023 - 14:36

@Willem "dit gaan we vaker tegenkomen VREES ik” Dat zou jij ook schrijven als je weet dat de reactie die je ondersteunt het probleem niet gaat oplossen. Want 'de reactie van hamas ga je vaker tegenkomen, vrees je' terwijl je stellingname dit inderdaad reeel maakt. Dan kun je het vrezen. Het is wel het logische gevolg van de stellingname. Zoook bij RS75. Vergelijk: marginale clupje wat weet wat het beste te doen, grootheidswaanzin etc. RS75 laat zien dat het vanuit zijn gedachtegang het er op in rijden logisch en te begrijpen is vanuit zijn opvatting en dus dat het vaker gaat tegenkomen. Mensen tonen zich nou eenmaal met wat ze schrijven Willem. Zo ook bij jou. Zoals ik in de post die de werkelijke reden is van je schrijven hier al aangaf. Als ik het verkeerd heb kun je het ontkennen. En dat deed je niet want de conclusie was terecht. Je wilt hem alleen niet uitgesproken. Zie: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/israel-biedt-who-geen-veilige-hulproute-naar-noorden-van-gaza-grootschalige-ziekteuitbraak-nabij Willem D2 24 okt. 2023 - 19:13 en verder.