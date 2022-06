OM stopt onderzoek naar Johan Derksen die verkrachting bekende

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om het onderzoek naar Johan Derksen af te sluiten. Justitie startte een onderzoek nadat Johan Derksen in een uitzending van Vandaag Inside bekende in de jaren zeventig een vrouw te hebben verkracht met een kaars. Na verontwaardigde reacties zwakte Derksen zijn verhaal in latere uitzendingen af.