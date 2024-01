OM start strafrechtelijk onderzoek naar racistische politieagenten op open riool X

Het onderzoek betekent niet dat de agenten ook vervolgd worden, zo verduidelijkt Controle Alt Delete . Zo werden eerder racistische agenten uit Rotterdam niet vervolgd om hun berichten omdat die in een besloten appgroep gedaan werden. Een militair die onlangs ook racistische berichten in een WhatsApp-groep plaatste werd daarentegen wel veroordeeld, omdat die groep groot was en de militair de meeste mensen in de groep niet kende.

Het is langer bekend dat de politiekorpsen in Nederland vergeven zijn van racisten. In 2022 erkende de politie uiteindelijk dat racisme en discriminatie bij de politie een structureel probleem zijn en beloofde beterschap. Veel is daar nog niet van te zien. Begin vorig jaar pochte PVV-Kamerlid Lilian Helder, inmiddels overgestapt naar BBB: ‘De steun voor de PVV is binnen de politie aanzienlijk groter dan onder de gewone bevolking’.