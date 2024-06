Om regeldruk in de zorg te verlagen moet de stofkam door de incompetente zorgeconomen en juristen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Beoogde politieke topleiding ministerie VWS kiest eindelijk om regeldruk aan te pakken

Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer met de beoogde bewindspersonen voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is door de beoogd PVV minister Fleur Agema direct duidelijk verwoord dat het verminderen van de regeldruk in de zorg een hoofddoelstelling is van haar beleid.

Een meer dan goed voornemen om de administratieve lasten in juist deze sector eindelijk eens drastisch aan te gaan pakken. Ook een voornemen dat qua haalbaarheid en realiseerbaarheid sterk afhankelijk is van de kwaliteit en competenties van met name zorgeconomen en juristen. Een categorie ambtenaren en adviseurs die bewust deze regeldruk in het leven hebben geroepen en in stand hebben gehouden vanwege een diep gevoeld wantrouwen jegens alle zorgbehandelaars.

Er is sprake van een zieke controledrift vanuit de overheid en zorgverzekeraars naar alle medewerkers en behandelaars in de zorg. Al jaren vragen specialisten en andere behandelaars in de zorg om een lagere regeldruk en méér behandeltijd. De kabinetten Rutte hebben altijd primair gestuurd op voornoemde controledrift en wantrouwen in zorgprofessionals – doodsbenauwd om de magische grens van 100 miljard euro te moeten overschrijden als uitgaven voor de zorg.

Nooit is de vraag ooit omgekeerd. Wat mag verwacht worden van ons zorgstelsel dat 100 miljard euro per jaar mag kosten? Anders gezegd: wat wordt nu feitelijk geleverd aan de burgers?

Tekorten aan medicijnen, lange wachtlijsten die door personeelsgebrek alleen maar langer zullen worden, een ouderenzorg die ouderen nagenoeg niets meer te bieden heeft, hetgeen ook geldt voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Om nog maar te zwijgen over de in een rap tempo dalende wettelijk vastgelegde criteria van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg.

De enige juiste conclusie over ons huidig zorgstelsel is dat het huidige zorgsysteem aan de burgers niet daadwerkelijk datgene levert wat wel verwacht had mogen worden voor het immense bedrag van ruim 100 miljard euro per jaar.