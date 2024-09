OM onderzoekt terroristisch motief achter dodelijke mesaanval in Rotterdam

De aanval kon gestopt worden door omstanders, waaronder een personal trainer die de aanvaller met gevaar voor eigen leven uitschakelde waarna deze overmeesterd kon worden. Volgens Reniël Litecia, gespecialiseerd in onder meer kickboksen en Krav Maga, maakte de dader de indruk religieuze teksten te prevelen . De dader heeft volgens het OM ook verscheidene malen Allahoe Akbar (god is groot) geroepen, een veelgebruikte en alledaagse uitroep die ook door islamistische terroristen wordt toegepast.

Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de steekpartij niet geen daad van razernij was maar voortkwam uit ideologische motieven. De verdachte is een bekende van de politie. Of hij werd beschouwd als een geradicaliseerd persoon is niet bekend. De verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom is het OM terughoudend met het delen van verdere informatie. Andere motieven worden overigens nadrukkelijk nog niet uitgesloten.