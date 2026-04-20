Om giftig van te worden: hoge wintersterfte onder honingbijen

Meer dan een op de vijf Nederlandse honingbijen heeft de winter niet overleefd. Uit de jaarlijkse telling blijkt dat de sterfte met 22 procent weer hoger ligt dan normaal. Met name natuurlijk gehouden bijenvolken die op hun eigen honing overleven, bleken dit jaar kwetsbaar. Meer dan 40 procent ging dood, meldt RTL Nieuws.

“"Dat roept vragen op over de kwaliteit van de honing", zegt Sonne Copijn van Bee Foundation en zelf imker. Als bijen doodgaan aan hun eigen honing, is er duidelijk iets mis. Onderzoek naar nectar en honing in 23 monsters laat zien dat daarin tot 64 verschillende soorten pesticiden worden aangetroffen."”

Honingbijen vliegen regelmatig kilometers ver. Onderweg kunnen ze in aanraking komen met gif dat wordt gebruikt in de landbouw of de sierteelt. De hoge sterfte bij natuurlijk gehouden bijenvolken wijst erop dat ook hommels, solitaire bijen, zweefvliegen en vlinders te lijden hebben onder het pesticidengebruik.

Meer over: actueel , bijen , pesticiden , sierteelt , landbouwgif