OM eist zestig uur voorwaardelijke werkstraf tegen Jelle Brandt Corstius wegens smaad

23 dec. 2022 - 23:05

@mg1986 Wie is het slachtoffer? Dat was in ieder geval van Dam. Je vermengd twee zaken. Zaak 1 is of er wel of niet sexueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Er wordt helemaal niet ontkend dat dit is gebeurt. Punt is dat dit twee jonge mannen waren zonder macht relatie (zoals wel werd gesuggereerd) en van een bijna gelijke leeftijd. Als hij vond dat hij gedrogeerd was had hij gelijk naar de politie moeten gaan dan was dat te bewijzen geweest. Niet jaren later. Zaak 2 is de smaad. Daarvan is er voldoende bewijs. En of zaak 1 we of niet is gebeurt het geeft geen pas om eigen rechter te spelen en iemand zelf zwart te gaan maken.