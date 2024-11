OM eist veertig uur werkstraf voor racistische haatzaaier Raisa Blommestijn

Het gaat om een bericht dat Blommestijn vorig jaar plaatste op X. De aanleiding was een filmpje van een mishandeling. Ze schreef op X: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien".

In haar verweer zei Blommestijn in de rechtbank niet te hebben geweten dat haar racistische en smadelijke opmerkingen "als beledigend" zouden worden opgevat. In dat geval zou ze andere bewoordingen hebben gekozen, zo zei ze. Ook betichtte ze het OM ervan jacht te maken op extreemrechtse complotdenkers als zijzelf. Of zoals ze het zelf noemt "bepaalde mensen die tegen de stroom inzwemmen".

In 2022 bracht Blommestijn omroep ON! in problemen door in een item over het zelfbedachte racisme tegen witte mensen een videocompilatie te tonen waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen, een compilatie die van leugens en manipulatie aan elkaar hing. Ook nam Blommestijn daarbij meermaals, met zichtbaar plezier, het racistische N-woord in de mond. Het leverde de omroep meerdere boetes op. Dat jaar werd ook haar contract bij de Universiteit Leiden niet verlengd. Leids hoogleraar Wim Voermans noemde rechtsextremist Blommestijn een ‘schandvlek’ voor zijn universiteit en een ‘mislukking’.