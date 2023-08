OM eist twaalf jaar cel tegen Pakistaanse cricketspeler die Geert Wilders met de dood bedreigde

Latif zou zijn bedreiging vanuit Pakistan via een filmpje op het internet hebben gedaan. Dat gebeurde nadat Wilders had opgeroepen tot een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In Pakistan werd in die tijd hevig gedemonstreerd tegen de actie van Wilders. Latif is aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus.