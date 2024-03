OM eist taakstraf en geldboete tegen complotfantast Willem Engel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Tegen de viruswaanzinnige complotfantast Willem Engel is woensdag een taakstraf van negentig uur geëist voor opruiing. Engel riep volgens het Openbaar Ministerie in een livestream zijn volgers op Facebook op om agenten te arresteren. Ook eiste het OM een voorwaardelijke geldboete van 250 euro voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag tegen de coronaspoedwet. Dat meldt ANP.

Op 10 oktober 2020 waren er zo'n honderd mensen naar het Plein in Den Haag gekomen om te protesteren tegen de coronaspoedwet, die op dat moment in behandeling was in de Tweede Kamer. Engel raakte met anderen ingesloten, omdat de politie straten had afgesloten. In de livevideo zei Engel: "Ja, maar dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want ze gijzelen nu, hè."

De beruchte antivaxxer Engel ontkende woensdagmiddag in de rechtbank in Den Haag dat hij met zijn bericht zijn aanhangers serieus opriep om agenten te arresteren. "Het is meer een stijlfiguur, om de mensen om me heen duidelijk te maken dat zonder vordering demonstranten werden ingesloten en dat is onrechtmatig", probeerde Engel zich te verweren.

Volgens de officier van justitie is "de vrijheid van meningsuiting [...] niet onbegrensd. Verdachte heeft de grens overschreden door op te roepen tot een burgerarrest". Het OM ziet de oproep van Engel als ondermijning van het openbaar gezag en een gevaar voor de democratie. "Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar het mag niet leiden tot een strafbaar feit."