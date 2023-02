OM eist jaar cel voor stiekem afdoen van condoom tijdens de seks

28 feb. 2023 - 14:29

Bizar verhaal. De eerste keer dat ik van dit fenomeen hoorde was in een aflevering van Law & Order SVU. Voor die kerel zelf is het ook een stomme actie. Zolang je niet weet waar je relatie aan toe is, kan ik sterk afraden bareback in actie te komen. En ja, sex met een condoom voelt aan als gitaar spelen met bokshandschoenen aan. Maar je wilt toch geen kans lopen om wat op te lopen, of door te geven? Of over 9 maanden een huilende verrassing te krijgen. Je geeft bovendien de dame geen enkele kans via deze sneaky manier om ja of nee te zeggen. Dus prima dat dit strafbaar is.