Olympisch atleten blokkeren Shell-tankwagen om te protesteren tegen fossiele energie

De actiegroep Extinction Rebellion heeft in Londen een tankwagen van Shell geblokkeerd. Onder de actievoerders ook Olympisch roeier en gouden medaillewinnaar Etienne Stott. Hij klom op de vrachtwagen met een spandoek waarop wordt opgeroepen het gebruik van fossiele energie te staken. "Ik tracht de giftige fossiele brandstoffen industrie te verstoren omdat het alles wat ons dierbaar is vernietigt. Ik hoop dat we het transport lang genoeg kunnen vertragen om iedereen aan het denken te zetten over waar we heen gaan en hoe we van koers moeten veranderen."