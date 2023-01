Oliegigant ExxonMobil wist al vroeg van klimaatcrisis maar hield onderzoek geheim

‘’Terwijl de top van het concern al zeker sinds 1977 is geïnformeerd door eigen wetenschappers, bleef de leiding tot enkele jaren geleden twijfel zaaien over klimaatverandering, blijkt uit een studie die donderdagavond is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Science. Het is al langer bekend dat ExxonMobil op de hoogte was van de dreigende opwarming van de aarde, maar deze nieuwe studie maakt duidelijk hoe goed de eigen klimaatmodellen waren en tot in welk detail het oliebedrijf al vroeg wist wat de gevolgen waren van fossiele brandstoffen.’’