Oliedomme Trump begint nu pas te begrijpen wat gevolgen van oorlog zijn Actueel Vandaag

Donald Trump en zijn ultrarechtse coterie beginnen nu pas te begrijpen wat de gevolgen zijn van de oorlog tegen Iran. Hoewel ze van tevoren werden gewaarschuwd voor de risico’s, onder meer voor prijsstijgingen op de energiemarkten, besloten ze de gevaren te bagatelliseren, bericht The New York Times.

Zo was Trumps minister van Energie Chris Wright ervan overtuigd dat de aanvallen geen gevolgen zouden hebben voor de levering van olie vanuit het Midden-Oosten. Ook dacht hij dat er geen gevolgen voor de energiemarkten zouden zijn. Dat bleek een forse misrekening: maandag piekte de olieprijs al even rond de 120 dollar. En ook nu staat de olieprijs nog fors hoger dan voor de aanvallen.

De kans dat de olie- en gasexport vanuit de Golfstaten langdurig wordt verstoord is allesbehalve denkbeeldig, nu Iran mijnen dreigt te plaatsen in de Straat van Hormuz. Ook heeft Iran gedreigd tankers aan te vallen die door de smalle zeestraat gaan. Ongeveer 20 procent van de wereldwijde olieleveringen gaat normaal gesproken door de Straat van Hormuz. Op dit moment ligt de zeevaart daar nagenoeg stil.

Uit een overleg achter gesloten deuren met Amerikaanse Congresleden op dinsdag bleek dat het Trump-regime geen idee heeft hoe het de Straat van Hormuz weer veilig kan maken. De eigenaren en de bemanningen van de tankers die nu voor anker liggen, willen begrijpelijkerwijze niet het risico nemen dat de schepen worden aangevallen. Dit tot woede van Trump, die vindt dat de crews van de olietankers “ballen moeten tonen”.

Het Trump-regime had gehoopt dat ayatollah Khamenei zou worden opgevolgd door een meer pragmatische leider, maar in plaats daarvan heeft nu zijn zoon, die bekendstaat als een hardliner, de touwtjes in handen.

Binnen de Amerikaanse regering groeit het ongemak over het ontbreken van een duidelijk doel in de oorlog. Een exit-strategie ontbreekt. Zeker omdat het Iraanse regime de oorlog beschouwt als een existentiële strijd en dus niet zomaar zal stoppen als Trump op een dag genoeg krijgt van de aanvallen.