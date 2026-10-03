Oktoberfest deelt fietsbroeken uit om vrouwen te beschermen tegen gluurcamera's Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 255 keer bekeken • Bewaren

De openbare ruimte is vaak onveilig voor vrouwen. Niet vanwege bijvoorbeeld loslopende wolven maar vanwege mannen die hen maar niet met rust willen laten. Zo ziet het Oktoberfest zich genoodzaakt om aan vrouwen nauwsluitende fietsbroeken uit te delen om te voorkomen dat hun onderlijf en -kleding stiekem gefilmd wordt en online gezet. Duitse journalisten van de Bayerischen Rundfunks troffen bij onderzoek tienduizenden van dergelijke opnames aan die ook vaak tegen betaling worden aangeboden. Het gaat daarbij om opnames die gemaakt worden bij het Teufelsrad, een traditionele attractie die bestaat uit een grote ronddraaiende schijf waar de bezoekers plaats op nemen en moeten zien te voorkomen dat ze er af glijden. Bij vrouwen die bijvoorbeeld een dirndl dragen, een traditionele klederdracht die erg populair is op het Oktoberfest, is dan soms het ondergoed zichtbaar. Dat is normaal gesproken geen probleem maar wel als er opnames van gemaakt worden die vervolgens online verschijnen.

Een onderzoeksteam van de Beierse omroep BR heeft gesproken met een vrouw die te zien was in een virale video die meer dan 74 miljoen keer bekeken is. In de video zijn haar blote benen en ondergoed te zien. Kijkers plaatsten talloze vernederende reacties onder de video. "Ik was op een gegeven moment wanhopig, eerlijk gezegd," zei de vrouw. Ze werd herhaaldelijk herkend en aangesproken door mannen. Volgens het onderzoek van BR is een man uit Beieren vermoedelijk verantwoordelijk voor de video. Het onderzoek wijst uit dat hij verbonden is aan meer dan een dozijn accounts op verschillende platforms. De meest succesvolle "Teufelsrad"-video's van deze accounts, die inmiddels verwijderd zijn, hebben honderden miljoenen views behaald. Kort na het onderzoek van BR werden enkele video's verwijderd. De man heeft niet gereageerd op de vragen van BR. Een tweede persoon uit Beieren heeft na de vragen van BR aangekondigd dat hij geen "Teufelsrad"-video's meer zal maken.

VRT Nieuws schrijft dat er grof geld mee wordt verdiend met deze praktijk die ook wel upskirting wordt genoemd. "In een Oekraïense Telegramgroep werden dan weer video's aangeboden waarop uitsluitend vrouwen te zien waren voor 6 euro per minuut." De politie tracht daders te pakken en betrapte dit jaar al een Zwitser op heterdaad maar handhaving is lastig. Nieuwe wetgeving moet ook de pornografische deepfajes strafbaar maken die van de beelden worden gemaakt.

Intussen trachten vrouwen zichzelf te beschermen met fietsbroekjes.

Elisabeth Polaczy, de uitbater van het Teufelsrad, probeert op haar manier in te grijpen tegen de praktijken. Ze deelt sinds 3 jaar gratis fietsbroekjes uit aan vrouwen en meisjes die een jurk dragen. Dit jaar gaf ze er al meer dan 100 weg. Ook sommige serveersters op het Oktoberfest zeggen inmiddels fietsbroekjes onder hun dirndl te dragen. "Ik wil alles doen wat ik kan om mensen een veilig gevoel te geven", vertelt Polaczy aan de BBC. De 80-jarige uitbaatster zegt dat de broekjes haar weliswaar geld kosten, maar dat ze het belangrijk vindt om bezoekers te beschermen tegen mensen die hen filmen.

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