Oktober stevent af op recordaantal warme dagen

© cc-foto: Nikola Ostrun

Het is opvallend warm in oktober, met welhaast zomerse temperaturen terwijl het toch echt herfst is. En ja, dat is bijzonder. Nog wel althans want het zou zo maar het nieuwe normaal kunnen worden, afgaande op de cijfers.

Rico Schröder, meteoroloog van Weeronline, zocht uit hoe het zit met de warme dagen in oktober. Volgens het klimaatgemiddelde, gemeten over de periode 1991-2020, stijgt de temperatuur in ons land over de hele maand oktober op één tot drie dagen naar 20 graden en meer. " Er zijn sinds het begin van de metingen in De Bilt tot 2022 in totaal 56 warme dagen geweest waarop de temperatuur uitkwam boven 20 graden. Van die 56 warme oktoberdagen vonden er 15 in de tweede helft van oktober plaats. De meest late officiële warme dag in De Bilt was op 30 oktober 2005. Het werd toen 21,1 graden. De allerhoogste temperatuur in de tweede helft van oktober in De Bilt was 24,4 graden. Deze waarde werd op 16 oktober 2017 genoteerd."

Officieel zijn het geen zomerse dagen want dan moet de temperatuur tot 25 graden stijgen. In 1969 steeg de temperatuur al eens drie dagen boven de 20 graden en dat is een record. Twee warme dagen is vaker voorgekomen, vooral de laatste jaren, in 1921, 2005, 2014, 2017 en 2018. "In De Bilt kan dit jaar zelfs op vier dagen op rij een warme dag worden genoteerd. Vandaag kan het al 20 graden worden in De Bilt en dat is ook de komende dagen het geval. Zondag is dan de serie van vier dagen op rij een feit en dat zou dan een nieuw record zijn."