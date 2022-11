Oh, hij zit achter het schrappen van de dividendbelasting!

14 okt. 2017 - 11:01

Arjan ZH Lees het stuk in NRC eens waarnaar Minoes & Tuin verwijst. Ik ben overigens voor de maatregel om de Vpb tarieven te verlagen, mits er inderdaad een eind komt aan de rulings voor multinationals en het systeem voor belasting of royalties voor multinationals op de schop gaat. De race naar de bottom moet in internationaal verband gestopt worden en daarvoor moet het Nederlandse systeem meer in lijn zijn met die van andere landen, met name Duitsland. Dat de race naar de bottom van wat bedrijven - met name de (hele) grote - bijdragen aan het collectief gestopt moet worden. Die trent is sinds jaar en dag gaande en zal desastreuse gevolgen hebben in een tijd van toenemende automatisering en robotisering. De belastingdruk van grote bedrijven is door globalisering (uitspelen van landen tegen elkaar) al decennia aan het afnemen. Het argument was altijd, maar wij verschaffen werkgelegenheid (en dus krijgt u het via de IB van onze werknemers weer dubbel en dwars terug). Iedereen die om zich heen kijkt weet dat die vlieger in steeds mindere mate opgaat. En mind you, het gaat om de verdeling tussen het percentage dat het totale bedrijfsleven bijdraagt en wat particulieren en het mkb bijdraagt aan het collectief. Het gaat om absulute getallen en dus staat vast dat het niet zo dat door het verlagen van de belastingdruk voor grote (internationale) bedrijven er meer van komen en de totale inkomsten van de overheid per saldo gelijk blijft. De banengroei en omzetgroei komt van kleine Nederlandse bedrijven niet van de grote beursgenoteerde jongens. Een goed investeringsklimaat voor buitenlandse bedrijven is een nice to have, maar zeker geen need to have. Het resultaat is dat particulieren en het MKB in toenemende mate opdraaien voor alle collectieve lasten en dus meer en meer betalen/of minder ontvangen uit collectieve middelen. Want ondanks al het gel.. over bezuinigingen stijgen de overheidsuitgaven jaar op jaar boven inflatie. (https://fd.nl/economie-politiek/1145079/de-crisis-in-euros-geen-cent-bezuinigd-maar-miljarden-aan-lastenverzwaring) De overheid heeft dus jaar op jaar meer geld nodig en dat gaat vooral op aan de overheid zelf. De bezuinigingen betreffen wat de burger ervoor terugkrijgt, uitkeringen, voorzieningen, etc. (Lasten verzwaring is niet alleen de tarieven van IB, OZB, etc., maar bijvootbeeld ook wat u zelf moet gaan betalen wat daarvoor uit de collectieve middelen kwam. Simpel voorbeeld: god verhoede dat u als u een modaal inkomen hebt onverhoopt een advocaat nodig heeft, want door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand moet u die nu waarschijnlijk zelf gaan betalen. Dan bent u weinig opgeschoten met een half procentje minder IB kan ik u verzekeren.) Kortom, alle mooie praatje over koopkracht en verschuiving van belasting op arbeid, wrtken loont ten spijt. Als de belastinginkomsten voor het grote - internationale - bedrijven wordt verlaagd gaan u en ik meer betalen, linksom of rechtsom. Want 1 ding is zeker, de overheid heeft nooit behoefte aan minder geld, maar altijd aan meer, meer, meer. (Zie oa https://fd.nl/economie-politiek/1221897/overheid-groeit-twee-keer-zo-snel-als-koopkracht-burger) Terecht dus dat er vraagtekens worden gesteld bij de koers en visie van het regeerakkoord, want als de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van de Vpb en de dividendbelasting inderdaad leiden tot minder belastinginkomsten van bedrijven dan weten we heel zeker dat van de verlaging van belasting op arbeid en het hele ‘werk moet lonen’ mantra per saldo geen bal terecht gaat komen. Dat gaat nu nog wel goed, maar in toenemende mate zulln bedrijven hun winsten kunnen verhogen met steeds minder werknemers. Het niet verlagen van lasten op arbeid en wel verlagen van lasten op winst versnelt dat proces.