Oh nee: wetenschappelijk bureau CDA wil minimumleeftijd voor fastfood

weereenmening

19 apr. 2022 - 14:01

Ik vond het helemaal niet betuttelend toen het roken in cafés verboden werd. Dit omdat meeroken slecht voor je is. Dat is uiteraard totaal anders als het gaat om fastfood. De vergelijking is onjuist en laat zien dat de opstellers van dit rapport er niet goed over nagedacht hebben.