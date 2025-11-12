Oh ironie: grenscontroles zorgen voor meer vluchtelingen in Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 541 keer bekeken • bewaren

Het wil nog altijd niet echt vlotten met “het strengste asielbeleid ooit” dat VVD, BBB, NSC en PVV bij de start van hun totaal geflopte kabinet beloofden. Zo leveren de grenscontroles door de marechaussee nog niet het door (extreem)rechts gewenste effect op.

Omdat Duitsland en België inmiddels ook grenscontroles uitvoeren, neemt het aantal vreemdelingen in Nederland juist toe, schrijft de Volkskrant. Vluchtelingen die Nederland willen verlaten, worden bij de grens tegengehouden.

“De marechaussee maakte deze week (…) bekend dat door al die inspanningen 470 ‘vreemdelingen’ de toegang tot Nederland was geweigerd. Nog eens 230 mensen zijn bij de grenscontroles aangehouden. Deels zijn die aan de Duitse of Belgische autoriteiten overgedragen, maar andersom gebeurde dat ook. Volgens de marechaussee droeg Duitsland 690 vreemdelingen aan Nederland over en België 120.”

De dubbeldemissionaire VVD-minister David van Weel blijft vasthouden aan de grenscontroles “ter voorkoming van irreguliere migratie”. Hij wil er in ieder geval mee doorgaan tot juni volgend jaar. Burgemeesters van grensgemeenten klagen ondertussen over langere files, minder politiecapaciteit en vreemdelingen die net over de grens zonder begeleiding op straat worden gezet.