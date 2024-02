Officiële 'veilige' normen voor luchtvervuiling nog steeds erg ziekmakend, ontdekken wetenschappers

De roetdeeltjes die worden uitgestoten door autoverkeer en fabrieken veroorzaken op grote schaal schade aan de longen en harten van mensen. De verwoestende werkijng treedt ook al op bij kleine hoeveelheden. Overheden, die de volksgezondheid moeten beschermen, staan nog steeds toe dat de roetdeeltjes worden verspreid in de lucht die mensen inademen. Wetenschappers die de schadelijke werking onderzochten zeggen dat er niet zoiets bestaat als een 'veilige norm' voor de roetdeeltjes die ook wel bekend staan als PM2.5 en kleiner zijn dan de dikte van een enkele menselijke haar, schrijft The Guardian .

Uit een van de onderzoeken, uitgevoerd met de gegevens van 60 miljoen Amerikanen van 65 jaar en ouder, blijkt dat blootstelling aan de gemiddelde hoeveelheden PM2.5 leidt tot een verhoogd opnamerisico in ziekenhuizen voor zeven types hartziekten. Daarnaast veroorzaken de roetdeeltjes tal van anderen ziekten, zoals astma die niet direct levensbedreigend zijn maar wel levensveranderend.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten hebben woensdag een nieuw akkoord bereikt over het terugdringen van de luchtvervuiling, meldt de VRT. De grens- en streefwaarden worden voor 2030 strenger gemaakt maar triest is wel dat de Europese normen nog steeds achterblijven bij de de normende aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).