Oeps, uitgelekt bericht laat zien waarom Trumps steun voor Milei desastreus uitpakt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

Het ultrarechtse bezuinigingsbeleid van de Argentijnse president Javier Milei is vooralsnog geen doorslaand succes. Daarom besloot zijn geestverwant Donald Trump hem vorige week een reddingsboei toe te werpen. Amerika steunt Milei met 20 miljard dollar. Het Trump-regime hoopt op die manier te voorkomen dat de Argentijnse verkiezingen van 26 oktober uitdraaien op een smadelijke nederlaag voor Milei.

Het Amerikaanse hulppakket heeft echter onbedoelde gevolgen. Dat blijkt uit een foto van de telefoon van Trumps minister van Financiën Scott Bessent. Op zijn scherm is een bericht te zien, vermoedelijk afkomstig van de minister van Landbouw Brooke Rollins, waarin Bessent wordt gewaarschuwd dat de financiële hulp aan Argentinië slecht uitpakt voor Amerikaanse sojaboeren, terwijl China juist profiteert.

Dat zit als volgt: de Amerikaanse hulp heeft Milei in staat gesteld om de Argentijnse exportheffingen op granen af te schaffen – een steun in de rug van de Argentijnse boeren die zo beter kunnen concurreren op de wereldmarkt.

Als gevolg daarvan daalt de wereldwijde sojaprijs. China heeft de goedkopere Argentijnse sojabonen direct opgekocht, terwijl het land anders mogelijk soja van Amerikaanse boeren zou hebben aangeschaft. Die Amerikaanse boeren krijgen nu ook minder voor hun soja, omdat de prijs als gevolg van het Argentijnse beleid is gedaald.

Niet zo’n handige zet dus van Trump, die geobsedeerd is door vermeende oneerlijke concurrentie uit China. Vorig jaar kocht China nog voor 12,5 miljard dollar aan Amerikaanse soja. Sinds mei heeft het land geen soja uit de VS meer aangeschaft vanwege de handelsoorlog met Trump.