Oeps, NAVO kan Groenland niet verdedigen tegen Amerikaanse aanval Actueel Vandaag

Als de Verenigde Staten besluit Groenland met militair geweld in te nemen dan staat de NAVO daar compleet machteloos tegenover. Dat schrijft de Europese nieuwssite Politico in een overzicht van mogelijke stappen van de regering Trump om het eiland in handen te krijgen. Een militaire invasie wordt door Washington daarbij nadrukkelijk niet uitgesloten. "De NAVO zou niet in staat zijn om te reageren, aangezien militaire actie unaniem moet worden goedgekeurd en de VS het belangrijkste lid van het bondgenootschap is," aldus Politico.

Een militaire invasie is voor de VS politiek wellicht onaantrekkelijk maar praktisch een fluitje van een cent. Groenland heeft amper middelen om zich te verdedigen. De Deense strijdkrachten hebben er vier kleine schepen gestationeerd die vooral bedoeld zijn voor inspecties. Verder is er contingent militairen met hondensleeën aanwezig, enkele helikopters en één maritiem patrouillevliegtuig. Een landing met helikopters en een paar honderd soldaten zou voor de VS voldoende zijn om het land in te nemen. Experts stellen dat de operatie binnen een half uur voltooid kan zijn.

Thomas Crosbie, van de Koninklijke Deense Defensieacademie, zegt daarover tegen Politico: "De meest zorgwekkende optie zou een voldongen feit-achtige strategie zijn, die we vaak zien en waar we in militaire kringen veel over nadenken. Het zou neerkomen op het simpelweg inpikken van het land, net zoals Poetin probeerde te doen om territoriale aanspraken te maken op Oekraïne. Hij zou gewoon troepen in het land kunnen stationeren en zeggen dat het nu Amerikaans is... het Amerikaanse leger is in staat om een ​​willekeurig aantal troepen op Groenland te laten landen, via de lucht of over zee, en vervolgens te beweren dat het Amerikaans grondgebied is."

NAVO secretaris-generaal Mark Rutte zou als bedrijfspoedel van Trump machteloos moeten toekijken. Als Europese bondgenoten de Denen militair te hulp willen schieten, letterlijk in dit geval, dan moet dat via andere samenwerkingsverbanden, zoals de bestaande gezamenlijke expeditiemacht van het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen of het Noordse defensiesamenwerkingsverband tussen vijf landen. Die maken echter allemaal weinig kans tegenover de militaire overmacht van de VS.

Een militaire inname wordt door experts weinig realistisch geacht, waarbij moet worden aangetekend dat zij zich baseren op een vorm van logisch denken die in Washington veelal afwezig blijkt. "Meneer Trump zegt dingen en doet ze vervolgens ook," aldus het Deense Europarlementslid Stine Bosse. "Als je een van de 60.000 mensen in Groenland bent, zul je je grote zorgen maken."

Een invasie zou de facto meteen het einde van de NAVO betekenen. Politico schetst daarom drie andere scenario's die Trump kan volgen om Groenland in handen te krijgen. Alle drie maken ze veel kans van slagen. Trump kan dezelfde strategie volgens als zijn grote vriend Poetin. Bijvoorbeeld door een gerichte desinformatiecampagne gericht op de Groenlandse bevolking en vervolgens aansturen op een referendum over onafhankelijkheid. Ook Groot-Brittannië is op die manier zijn lidmaatschap van de Europese Unie kwijtgeraakt, een besluit waarvan de Britten inmiddels spijt hebben als haren op hun hoofd.

Een andere methode is dat Trump Groenland onder aantrekkelijke voorwaarden een status aanbiedt die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Marshall eilanden, een zogeheten Compact of Free Association (COFA). Voorstanders van onafhankelijkheid hebben daar wel oren naar. Groenland is nu nog onderdeel van het Deense koninkrijk.